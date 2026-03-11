Онука Беніто Муссоліні візьме участь в італійському реаліті-шоу

Онука італійського диктатора Беніто Муссоліні — Алессандра Муссоліні — стане учасницею реаліті-шоу Grande Fratello VIP. Новий сезон програми стартує 17 березня, пише Variety.

Алессандра Муссоліні — донька Романо Муссоліні та племінниця акторки Софі Лорен. У молодості вона намагалася повторити кар’єру своєї знаменитої тітки: знімалася в італійських фільмах у 1970–80-х роках, зокрема у стрічці «Особливий день», а також випустила попальбом Amore.

Alessandra Mussolini, who is the granddaughter of Italy’s fascist dictator Benito Mussolini, is set to become a contestant on the Italian version of “Celebrity Big Brother.”https://t.co/lhAcgll7Up — Variety (@Variety) March 11, 2026

У 1990-х вона перейшла в політику й приєдналася до неофашистської партії Italian Social Movement. Пізніше Муссоліні обиралася до обох палат італійського парламенту та працювала депутаткою Європейського парламенту.

Grande Fratello VIP — це італійське реаліті-шоу, у якому відомі люди кілька тижнів живуть разом у спеціальному будинку під постійним відеоспостереженням. Учасники виконують завдання, конфліктують і будують союзи, а глядачі голосуванням поступово визначають, хто залишає шоу, поки не залишається один переможець. Сама Муссоліні написала у соцмережах, що у шоу планує співати, танцювати і вчитися в інших учасників.