Вокалістки Huntr/x із «Кейпоп-мисливиць на демонів» отримають відзнаку «Жінка року» від Billboard

Співачки Рей Амі, EJAE та Одрі Нуна, які є голосами вигаданого гурту Huntr/x із мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів», стануть «Жінками року-2026» за версією Billboard.

Їх відзначать на церемонії Billboard Women in Music, що відбудеться 29 квітня в Лос-Анджелесі.

Фото: Frederic J. Brown / AFP

Саундтрек до «Кейпоп-мисливиць на демонів» став одним із головних музичних успіхів року: альбом очолив чарт Billboard 200, а сингл «Golden» провів вісім тижнів на першому місці Billboard Hot 100. Пісня також здобула Critics Choice Awards і «Золотий глобус» у категорії «Найкраща оригінальна пісня» та отримала номінацію на «Оскар».

За словами співкерівниці контенту Billboard Лейли Кобо, Рей Амі, EJAE та Одрі Нуна досягли «рекордних результатів», а їхня музика перетворилася на «глобальний гімн».

Нагорода «Жінка року» стала ще одним досягненням для Huntr/x: Рей Амі, EJAE та Одрі Нуна — перші артистки, котрі отримають її як гурт. Раніше лауреатками ставали Doechii, Karol G, SZA, Олівія Родріго, Cardi B, Біллі Айліш, Аріана Гранде, Селена Гомес, Мадонна, Леді Гага й Тейлор Свіфт.

Церемонію Billboard Women in Music 2026 проведе акторка і співачка Кеке Палмер. Подію транслюватимуть наживо на сайті Billboard і на YouTube-каналі видання. Серед інших лауреаток цього року — Теяна Тейлор, Тейт Макрей, Елла Ленґлі, Kehlani, Laufey, Mariah the Scientist, Thalía та Зара Ларссон.