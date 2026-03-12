Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд у Росії

Американський актор і музикант Джаред Лето подав заявку на реєстрацію торговельної марки «Jared Leto» в Росії. Про це 10 березня повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише UNITED24.

Заявку артист подав у березні 2026 року. Згідно з документами, під брендом планують продавати одяг, взуття й головні убори, а також надавати розважальні послуги, випускати музичну продукцію і займатися виробництвом фільмів. Інших деталей щодо запуску бренду наразі не повідомляють.

Цьому кроку передували суперечливі висловлювання фронтмена Thirty Seconds to Mars про бажання виступити в Росії. Під час концерту в Белграді наприкінці 2024 року Лето сказав, що «сумує» за росіянами та планує привезти тур до Москви й Санкт-Петербурга, коли «всі ці проблеми закінчаться», маючи на увазі повномасштабну війну Росії проти України. Під час виступу артист також заявив, що відчуває «багато російської енергії» в залі, і запевнив, що повернеться як до Росії, так і до України, згадавши й можливий візит до Києва. Його слова викликали обурення серед частини української аудиторії, яка вважала, що він применшив масштаб війни, назвавши її «проблемою».

Наступного дня Міністерство закордонних справ України засудило заяви Лето, назвавши їх образою для тих, хто віддає життя за свободу. У відомстві наголосили, що не може бути жодних поступок Росії, коли вона намагається вирішити «проблему» існування України.

Раніше Лето висловлював підтримку Україні: виступав у Києві, вшановував Героїв Небесної сотні та після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році згадував Україну в промові на церемонії «Оскар», де отримав нагороду за роль другого плану у фільмі «Далласький клуб покупців».