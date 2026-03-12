Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд у Росії

Ірина Маймур 12 березня 2026
283

Американський актор і музикант Джаред Лето подав заявку на реєстрацію торговельної марки «Jared Leto» в Росії. Про це 10 березня повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише UNITED24.

Заявку артист подав у березні 2026 року. Згідно з документами, під брендом планують продавати одяг, взуття й головні убори, а також надавати розважальні послуги, випускати музичну продукцію і займатися виробництвом фільмів. Інших деталей щодо запуску бренду наразі не повідомляють.

Цьому кроку передували суперечливі висловлювання фронтмена Thirty Seconds to Mars про бажання виступити в Росії. Під час концерту в Белграді наприкінці 2024 року Лето сказав, що «сумує» за росіянами та планує привезти тур до Москви й Санкт-Петербурга, коли «всі ці проблеми закінчаться», маючи на увазі повномасштабну війну Росії проти України. Під час виступу артист також заявив, що відчуває «багато російської енергії» в залі, і запевнив, що повернеться як до Росії, так і до України, згадавши й можливий візит до Києва. Його слова викликали обурення серед частини української аудиторії, яка вважала, що він применшив масштаб війни, назвавши її «проблемою».

Наступного дня Міністерство закордонних справ України засудило заяви Лето, назвавши їх образою для тих, хто віддає життя за свободу. У відомстві наголосили, що не може бути жодних поступок Росії, коли вона намагається вирішити «проблему» існування України.

Раніше Лето висловлював підтримку Україні: виступав у Києві, вшановував Героїв Небесної сотні та після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році згадував Україну в промові на церемонії «Оскар», де отримав нагороду за роль другого плану у фільмі «Далласький клуб покупців».

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Київська прокуратура зобов'язала комунальників відремонтувати історичну будівлю у Солом'янському районі Grammarly додав підтримку української та ще 16 мов Новий сезон «Ріка і Морті» вийде 24 травня — автори обіцяють хіти, створені реальними людьми, а не ШІ Вокалістки Huntr/x із «Кейпоп-мисливиць на демонів» отримають відзнаку «Жінка року» від Billboard
«Гамнет» Хлої Чжао — ультрамелодрама про трагедію, що перемагає смерть 11 березня 2026 Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.