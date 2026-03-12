Grammarly додав підтримку української та ще 16 мов

Письмовий асистент Grammarly розширив мультимовну підтримку: сервіс отримав перевірку граматики та орфографії ще для 17 мов, зокрема української. Оновлення вже доступне в бета-версії для користувачів усіх тарифних планів — Free, Pro, Enterprise та Education.

Підказки відображаються в режимі реального часу за умови встановленого браузерного розширення або десктопного застосунку. Наразі для нових мов доступні лише перевірка граматики та орфографії, однак компанія планує додати рекомендації щодо ясності, стилю і тону.

До переліку мов, які додалися, увійшли: українська, польська, турецька, нідерландська, чеська, в’єтнамська, угорська, шведська, румунська, індонезійська, словацька, данська, фінська, норвезька, корейська, тагальська та гінді. Раніше сервіс уже запустив підтримку іспанської, французької, німецької, португальської та італійської мов.

Користувачі, які працюють кількома мовами, можуть скористатися вбудованою функцією перекладу для 19 мов: достатньо виділити текст, відкрити бічну панель і обрати мову без потреби переривати роботу.

У компанії зазначають, що нові мови перебувають у бета-версії, аби довести якість виправлень і підказок до рівня, доступного для англійської.

У Grammarly наголошують, що оновлення стане в пригоді студентам, маркетологам, розробникам, викладачам і командам, які працюють у багатомовному середовищі. Наприклад, користувачі можуть редагувати тексти різними мовами й отримувати підказки в реальному часі без зміни робочого процесу.

Нагадаємо, на початку березня компанія представила агентивну функцію Expert Review, яка пропонує правки від різних професійних експертів. Водночас її критикували за використання ШІ-клона померлого науковця.