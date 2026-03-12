Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Біллі Айліш може зіграти головну роль в екранізації роману Сильвії Плат

Ірина Маймур 12 березня 2026
Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш веде переговори щодо головної ролі в екранізації напівавтобіографічного роману Сильвії Плат «Під скляним ковпаком». Про це повідомляє Deadline.

Переговори перебувають на фінальній стадії. Якщо контракт підпишуть, це буде дебют Айліш у повнометражному художньому кіно: вона може зіграти Естер Ґрінвуд. Режисеркою та сценаристкою проєкту стане оскароносна Сара Поллі, відома за фільмом «Говорять жінки». Стрічку планує випустити студія Focus Features у США. Переговори щодо міжнародного прокату тривають.

«Під скляним ковпаком» — єдиний роман Плат, опублікований 1963 року за місяць до її самогубства у віці 30 років. У центрі сюжету — молода письменниця, яка переживає психічну кризу під тиском суспільних очікувань у 1950-х роках. Твір вважають напівавтобіографічним і частково пов’язаним із досвідом авторки. Він став бестселером у США та перекладений понад 40 мовами.

Роман уже екранізували в 1979 році — стрічка отримала переважно негативні відгуки. Інші спроби адаптації, до яких у різні роки залучали Джулію Стайлз, Кірстен Данст і Дакоту Феннінг, не були реалізовані. Також скасували серіал за книгою, про який повідомляли у 2019 році.

Це може бути перша роль Айліш у повнометражному художньому кіно. Раніше співачка з’являлася в епізоді серіалу «Юрба» 2023 року. Водночас вона має вагомі досягнення як авторка саундтреків: у 2022 році отримала «Оскар» за пісню до «Не час помирати», а у 2024-му — за композицію до «Барбі». У 22 роки Біллі стала наймолодшою людиною в історії, яка двічі здобула «Оскар».

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
