Організатори «Оскара» посилили заходи безпеки після попередження про загрозу атаки безпілотниками по Каліфорнії

Організатори церемонії «Оскар» заявили, що підготовка до заходу відбувається у звичайному режимі попри повідомлення про підвищені заходи безпеки, пише Variety. У Голлівуді вже розгорнули червону доріжку для 98-ї церемонії, яку цього року вестиме Конан О'Браєн.

Однак, за даними джерел Variety, заходи безпеки на церемонії все-таки посилили, хоча вони не дуже помітні для публіки. Напередодні церемонії ФБР попередило правоохоронців у Каліфорнії про можливу загрозу атаки безпілотниками. За даними ABC News, це потенційні дії у відповідь з боку Ірану після військових операцій США.

У поліції округу Лос-Анджелес не коментували сам документ, але заявили, що працюють у режимі підвищеної готовності.

Виконавчий продюсер церемонії Радж Капур під час пресконференції наголосив, що команда щороку стежить за ситуацією у світі і тісно співпрацює з ФБР та поліцією міста, щоб убезпечити гостей і глядачів.

98-ма церемонія Academy Awards відбудеться 15 березня у Dolby Theatre.