Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Організатори «Оскара» посилили заходи безпеки після попередження про загрозу атаки безпілотниками по Каліфорнії

Іван Назаренко 12 березня 2026
448
Організатори «Оскара» посилили заходи безпеки після попередження про загрозу атаки безпілотниками по Каліфорнії

Організатори церемонії «Оскар» заявили, що підготовка до заходу відбувається у звичайному режимі попри повідомлення про підвищені заходи безпеки, пише Variety. У Голлівуді вже розгорнули червону доріжку для 98-ї церемонії, яку цього року вестиме Конан О'Браєн.

Однак, за даними джерел Variety, заходи безпеки на церемонії все-таки посилили, хоча вони не дуже помітні для публіки. Напередодні церемонії ФБР попередило правоохоронців у Каліфорнії про можливу загрозу атаки безпілотниками. За даними ABC News, це потенційні дії у відповідь з боку Ірану після військових операцій США.

У поліції округу Лос-Анджелес не коментували сам документ, але заявили, що працюють у режимі підвищеної готовності.

Виконавчий продюсер церемонії Радж Капур під час пресконференції наголосив, що команда щороку стежить за ситуацією у світі і тісно співпрацює з ФБР та поліцією міста, щоб убезпечити гостей і глядачів.

98-ма церемонія Academy Awards відбудеться 15 березня у Dolby Theatre.

Фото: Mirko Fabian / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Гурт The Pussycat Dolls возз'єднався — колектив випустив новий сингл та анонсував тур Сильвестр Сталлоне став виконавчим продюсером нового фільму про Рембо — сам актор у стрічці не з'явиться Італія придбала рідкісний портрет роботи Караваджо за €30 мільйонів Міккі Рурка виселили з будинку в Лос-Анджелесі через борги
«Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026 «Гамнет» Хлої Чжао — ультрамелодрама про трагедію, що перемагає смерть 11 березня 2026 Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.