Італія придбала рідкісний портрет роботи Караваджо за €30 мільйонів, пише ARTnews. Як повідомили у Міністерстві культури Італії, це одна з найбільших сум, які держава будь-коли платила за твір мистецтва.

На картині зображений Маффео Барберіні — церковний діяч, який пізніше став папою під ім’ям Урбан VIII. Міністр культури Алессандро Джулі назвав роботу винятково важливою.

Портрет довгий час зберігався у приватній колекції у Флоренції і вперше був публічно показаний лише 2004 року в Римі. Після купівлі його передали до постійної колекції Палаццо Барберіні, де картину виставлятимуть поруч з іншими роботами Караваджо.

Художник створив портрет приблизно 1598 року. На ньому Барберіні зображений у зеленій церковній мантії і з простягнутою рукою. Папою він став у 1623 році й залишався на престолі до смерті у 1644-му.

У міністерстві пояснили, що купівля є частиною стратегії, покликаної не допустити зникнення важливих творів мистецтва в приватних колекціях. Держава планує й надалі викуповувати подібні роботи, щоб зробити їх доступними для дослідників і публіки.