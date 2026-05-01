Петиція про вшанування пам'яті київського двірника «дяді Саші» набрала голоси

Петиція на сайті Київради з вимогою вшанувати пам'ять двірника Олександра Перги, який урятував дитину під час теракту в Голосіївському районі, за тиждень зібрала необхідну кількість підписів. Тепер міська влада має надати офіційну відповідь.

18 квітня на вулиці Деміївській озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули вісім людей. Олександр Перга, якого в мікрорайоні знали як «дядю Сашу», закрив собою 12-річного хлопчика від пострілів. Чоловік отримав тяжкі поранення і помер у лікарні 20 квітня.

Авторка петиції пропонує встановити на місці трагедії меморіальну скульптуру або пам’ятний знак. Також громада просить присвоїти Олександру міську відзнаку посмертно та публічно вшанувати його подвиг на рівні міста.

Олександр Перга працював двірником у Голосіївському районі з 2021 року. Сусіди згадують його як надзвичайно добру людину: він власноруч висаджував дерева у дворі, прикрашав їх для дітей до свят та захоплювався різьбленням. У загиблого лишився кіт, про якого обіцяють подбати сусіди.

Щиро вразила ця історія. Коли поліцейські тікали з місця злочину, київський двірник Олександр Григорович закрив собою 12-річного хлопчика, в якого цілився терорист. На жаль, від отриманих ран пан Олександр помер. Проста людина, «не героїчна» професія, справжній Герой…… pic.twitter.com/ER0m6kalMW — Iryna Gerashchenko (@IrynaGerashche2) April 22, 2026

За регламентом, міська влада має надати офіційну відповідь на петицію протягом десяти робочих днів після завершення збору голосів.