Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Петиція про вшанування пам'яті київського двірника «дяді Саші» набрала голоси

Артем Черничко 01 травня 2026
636

Петиція на сайті Київради з вимогою вшанувати пам'ять двірника Олександра Перги, який урятував дитину під час теракту в Голосіївському районі, за тиждень зібрала необхідну кількість підписів. Тепер міська влада має надати офіційну відповідь.

18 квітня на вулиці Деміївській озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули вісім людей. Олександр Перга, якого в мікрорайоні знали як «дядю Сашу», закрив собою 12-річного хлопчика від пострілів. Чоловік отримав тяжкі поранення і помер у лікарні 20 квітня.

Авторка петиції пропонує встановити на місці трагедії меморіальну скульптуру або пам’ятний знак. Також громада просить присвоїти Олександру міську відзнаку посмертно та публічно вшанувати його подвиг на рівні міста.

Олександр Перга працював двірником у Голосіївському районі з 2021 року. Сусіди згадують його як надзвичайно добру людину: він власноруч висаджував дерева у дворі, прикрашав їх для дітей до свят та захоплювався різьбленням. У загиблого лишився кіт, про якого обіцяють подбати сусіди.

За регламентом, міська влада має надати офіційну відповідь на петицію протягом десяти робочих днів після завершення збору голосів.

Фото: Голосіївська РДА
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.