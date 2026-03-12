Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 12 березня 2026
Сильвестр Сталлоне став виконавчим продюсером нового фільму про Рембо — сам актор у стрічці не з'явиться

Сильвестр Сталлоне долучився до роботи над новим фільмом «Джон Рембо» як виконавчий продюсер. Про це актор розповів у своєму Instagram. Це приквел до культового бойовика «Рембо: Перша кров», який розповість про події до історії оригінальної стрічки.

Для Сталлоне це перший випадок, коли він виступає продюсером у франшизі «Рембо». Водночас актор не з’явиться у фільмі, оскільки сюжет зосереджений на молодших роках персонажа. Роль Джона Рембо цього разу виконає Ноа Сентінео.

Режисером картини став Ялмарі Геландер, відомий за бойовиком «Безсмертний». Зйомки вже проходять у Бангкоку. Сталлоне був сценаристом усіх попередніх п’яти фільмів про Рембо, які разом зібрали понад $819 мільйонів у світовому прокаті.

Над сценарієм «Джон Рембо» працювали Рорі Гейнс та Сохраб Ноширвані. Продюсерами виступають Кевін Кінг Темплтон і Лес Велдон, а також команда студій Lionsgate, Millennium Media та AGBO.

У фільмі також зіграють Яо, Джейсон Тобін, Квінсі Айзея, Джефферсон Вайт та Тейм Таптімтхонг. Стрічка стане шостою частиною франшизи про Рембо, якій уже понад 40 років.

Фото: nicolas genin / Wikimedia Commons
