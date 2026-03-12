Гурт The Pussycat Dolls возз'єднався — колектив випустив новий сингл та анонсував тур

Попгурт The Pussycat Dolls оголосив про возз’єднання. Колектив повертається з новим синглом Club Song і масштабним туром у США та Європі, пише The Hollywood Reporter.

У записі треку взяли участь Ніколь Шерзінгер, Кімберлі Вайатт та Ешлі Робертс. У класичному складі гурту було шість учасниць, однак цього разу Джессіка Сатта, Карміт Бачар та Мелоді Торнтон до возз’єднання не долучилися.

Новий трек став першою роботою гурту після синглу React, який вийшов у 2020 році. Паралельно колектив перевидасть свої альбоми PCD та Doll Domination — реліз запланований на 8 травня.

Після цього гурт вирушить у світове турне PCD Forever, яке налічуватиме 53 концерти. Тур стартує на початку червня в Каліфорнії, а спеціальними гостями північноамериканської частини стануть Lil’ Kim та Mýa. Європейська частина туру почнеться у Копенгагені, після чого гурт дасть серію концертів у Великій Британії.

The Pussycat Dolls уже намагалися повернутися на сцену у 2019 році та планували тур у 2020-му, однак його зірвала пандемія COVID-19. Зрештою Ніколь Шерзінгер підтвердила скасування планів у 2022 році ще й на тлі судового спору, пов’язаного з організацією гастролей.

За словами Кімберлі Вайатт, повернення гурту через два десятиліття після його злету стало неймовірною можливістю. Шерзінгер додала, що момент для возз’єднання просто збігся: учасниці зараз перебувають на різних етапах життя, тому до нового складу приєдналися не всі.