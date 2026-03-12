Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Джек Осборн назвав доньку на честь легендарного батька — Оззі Матильда

Артем Черничко 12 березня 2026
Єдиний син британського рок-музиканта Оззі Осборна, 40-річний Джек Осборн, став батьком. Разом із дружиною Арі вони назвали доньку Оззі Матильдою на честь знаменитого дідуся, який пішов із життя минулого року, пише BBC.

Про народження доньки Джек оголосив у соцмережах, опублікувавши фото немовляти поруч із м’якою іграшкою у формі кажана.

Оззі Осборн помер у липні 2025-го — лише через 17 днів після прощального виступу зі своїм гуртом Black Sabbath.

Джек Осборн став відомим завдяки реаліті-шоу «Родина Осборнів», яке показувало життя їхньої ексцентричної родини. Згодом він разом із батьком знімався у тревел-шоу «Світове турне Оззі та Джека», а у 2011 році виступив продюсером документального фільму про життя музиканта «Боже, благослови Оззі Осборна».

