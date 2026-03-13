Netflix працює над серіалом про Фріду Кало та Дієго Ріверу

Стримінг Netflix працює над серіалом про мексиканських художників Фріду Кало та Дієго Ріверу. Проєкт розповість про їхнє життя і покаже, як політичні, соціальні та мистецькі зрушення вплинули на стосунки і творчість пари, пише Variety.

Режисерами виступлять Патрісія Рігген («Під одним місяцем») і Габріель Ріпстейн («600 миль», «Нарко»). Серіал заснований на романі французької письменниці Клер Берест «Rien n’est noir» («Чорного не існує»). Продюсеркою стала Моніка Лосано, а головною сценаристкою — Марія Рене Пруденсіо.

Як зазначила віцепрезидентка з контенту Netflix Mexico Кароліна Леконте, автори планують показати «справжню Фріду» та розповісти її історію на тлі одного з ключових періодів історії Мексики.

Габріель Ріпстейн додав, що серіал має не повторювати очевидне, а «олюднити» митців — показати їхню геніальність і суперечності.

Проєкт відповідає стратегії Netflix: торік компанія заявила про $1 мільярд інвестицій у виробництво в Мексиці на чотири роки.