Netflix працює над серіалом про Фріду Кало та Дієго Ріверу

Ірина Маймур 13 березня 2026
193

Стримінг Netflix працює над серіалом про мексиканських художників Фріду Кало та Дієго Ріверу. Проєкт розповість про їхнє життя і покаже, як політичні, соціальні та мистецькі зрушення вплинули на стосунки і творчість пари, пише Variety.

Режисерами виступлять Патрісія Рігген («Під одним місяцем») і Габріель Ріпстейн («600 миль», «Нарко»). Серіал заснований на романі французької письменниці Клер Берест «Rien n’est noir» («Чорного не існує»). Продюсеркою стала Моніка Лосано, а головною сценаристкою — Марія Рене Пруденсіо.

Як зазначила віцепрезидентка з контенту Netflix Mexico Кароліна Леконте, автори планують показати «справжню Фріду» та розповісти її історію на тлі одного з ключових періодів історії Мексики.

Габріель Ріпстейн додав, що серіал має не повторювати очевидне, а «олюднити» митців — показати їхню геніальність і суперечності.

Проєкт відповідає стратегії Netflix: торік компанія заявила про $1 мільярд інвестицій у виробництво в Мексиці на чотири роки.

Фото: Carl van Vechten / Wikimedia Commons
