Google навчила ШІ прогнозувати раптові повені

Ірина Маймур 13 березня 2026
Компанія Google представила Groundsource — інструмент на базі штучного інтелекту для прогнозування раптових повеней. Вони вважаються одними з найнебезпечніших погодних явищ у світі й щороку забирають тисячі життів, пише Techcrunch.

Дані про такі повені зібрати складно: вони виникають дуже швидко, фіксуються фрагментарно й часто не показують повного масштабу явища, на відміну від інших погодних процесів.

Тому в Google звернулися до ШІ, щоби проаналізувати новини й відкриті звіти про повені. За допомогою моделі Gemini команда опрацювала близько 5 мільйонів матеріалів з усього світу, відібрала інформацію про понад 2,6 мільйона випадків повеней і перетворила її на геоприв’язані часові ряди під назвою Groundsource.

На основі Groundsource дослідники навчили модель Urban Flash Floods, яка аналізує глобальні погодні прогнози та оцінює ймовірність раптових повеней у конкретних місцевостях. Ризики для міських територій уже відображаються на платформі Flood Hub у 150 країнах, а дані передають службам реагування.

У компанії додають, що агреговані дані дозволяють поширювати прогнозування на регіони з обмеженою інформацією про повені. Водночас система має обмеження: ризик визначають на ділянках приблизно 20 км², а точність нижча за системи попередження NOAA — зокрема через відсутність локальних радарних даних.

Головна мета ініціативи — зробити прогнозування повеней доступним у регіонах, де бракує ресурсів для складної метеорологічної інфраструктури.

Фото: Jacek Halicki / Wikimedia Commons
