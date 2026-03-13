Українці створили гру про дизайнерів — у ній треба тікати від курсорів колег і закривати задачі

Українська креативна спільнота Yankov Club створила браузерну гру Figma Hell. У ній гравець керує курсором умовного дизайнера, який тікає від курсорів колег і закриває їхні задачі, йдеться в релізі компанії.

Гра працює в браузері на телефоні та десктопі. За правилами потрібно уникати курсорів, що переслідують гравця, і позбуватися їх, натискаючи зелену кнопку в коментарях. Головна мета — протриматися якомога довше. У грі також є таблиця лідерів, де можна залишити своє ім’я.

Figma Hell має три рівні складності — джун, мідл і артдиректор. На кожному з них змінюється швидкість курсорів і частота їхньої появи.

Автори пояснюють, що гра не про сам інструмент Figma, а про робочі будні креативників.

«Це про те, на що перетворюється Figma у розпал робочого дня: життя від правок до правок», — зазначив креативний тімлід Yankov Club Артем Нижник.

Серед персонажів-«колег» у грі є відомі українські креативники та рекламники, зокрема Ілля Янков, Андрій Федорів, Паша Вржещ, Віталій Капустян, Анже Йереб, Анатолій Попель, Олег Свищ, Ілля Ануфрієнко, Денис Чернявський, Олег Томін і Андрій Шевчук.