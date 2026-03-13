Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl номінували на премію BAFTA

Іван Назаренко 13 березня 2026
Гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World номінували на премію BAFTA Games Awards у категорії Game Beyond Entertainment. Про це повідомила сама студія у своїх соцмережах.

У цій номінації відзначають ігри, які виходять за межі звичайної розваги. Передусім завдяки ідеї, змісту та здатності донести до гравців важливе повідомлення. Це проєкти із сильним емоційним впливом, які порушують соціальні теми. Суперниками Stalker 2 стали ігри The Alters, Consume Me, and Roger, Despelote та Citizen Sleeper 2.

BAFTA Games Awards — щорічна церемонія, яку проводить British Academy of Film and Television Arts. Премією відзначають найкращі відеоігри, студії та досягнення індустрії за попередній рік.

Під час церемонії нагороди присуджують у різних категоріях, зокрема за гру року, дизайн, наратив, технічні досягнення та інші аспекти розробки. У геймдев-індустрії BAFTA вважається однією з найпрестижніших нагород.

Переможців BAFTA Games Awards 2026 оголосять у квітні під час церемонії нагородження.

Довгоочікувана S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла 20 листопада 2024 року. Гравці та критики прийняли гру схвально, хоча й скаржились на технічний стан проєкту на релізі та брак обіцяного контенту. Другий Stalker не встиг потрапити на ігрові премії за 2024 рік через пізню дату виходу, тому його номінують як гру минулого року.

Зображення: GSC Game World
