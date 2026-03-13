У застосунку Disney+ запустили вертикальну стрічку з фрагментами фільмів і серіалів

Стримінг Disney+ запускає новий формат перегляду вертикального відеоконтенту — Verts. Функція має допомогти користувачам швидше знаходити фільми та серіали, повідомили на сайті компанії.

Verts стане доступною для передплатників у США вже цього тижня.

У мобільному застосунку Disney+ користувачі зможуть гортати вертикальні ролики зі сценами з фільмів і шоу, додавати їх до списку перегляду або одразу запускати повну версію. Щоб відкрити стрічку, потрібно натиснути іконку Verts у панелі навігації.

Функція пропонуватиме персоналізовані рекомендації на основі інтересів і попереднього перегляду контенту. У компанії зазначають, що під час тестування новий формат уже підвищив залученість аудиторії.

Надалі Verts планують розширювати. Зокрема, йдеться про відео від креаторів і фанатської спільноти, нові формати сторітелінгу та персоналізований контент.