У ДТП під Києвом загинув еколог і зоозахисник Володимир Борейко

У ДТП під Києвом загинув еколог, зоозахисник і директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Про це повідомила його дружина журналістка Ольга Мусафірова.

Обставини трагедії наразі невідомі, дату й місце прощання повідомлять згодом.

Володимир Борейко був екологом, письменником і одним із провідних активістів природоохоронного руху в Україні. Він очолював громадську організацію «Київський еколого-культурний центр», що займалася охороною дикої природи, захистом заповідних територій, екологічною освітою та кампаніями проти жорстокого поводження з тваринами.

Борейко написав понад 200 книжок і понад 700 наукових статей, присвячених охороні природи, екологічній етиці та захисту тварин. Він був одним з ініціаторів низки природоохоронних законів в Україні.

Серед кампаній, які організовував Борейко, — перепис найстаріших дерев України, боротьба проти капканів і використання фосфіду цинку, кампанії проти дельфінаріїв, заборона весняного полювання та полювання у біосферних заповідниках і національних парках.

Під його керівництвом у 20 областях України створили 588 об’єктів природно-заповідного фонду. Спільно з командою «Екоправо-Київ» він виграв 75 судових справ на природоохоронну тематику.

У 2010 році Борейку присвоїли почесне звання «Заслужений природоохоронець України». У 2024 році Київська обласна рада нагородила його почесною грамотою за внесок у розвиток заповідної справи та охорону довкілля.