Засновник гурту The Smiths Морріссі скасував концерт у Валенсії через недосипання

Британський співак Морріссі скасував концерт у Валенсії після безсонної ночі через шум від місцевого фестивалю Las Fallas, пише The Guardian.

У заяві на сайті артиста йдеться, що він дістався міста після двох днів подорожі автомобілем і заселився в готель пізно ввечері. Однак відпочити не вдалося, всю ніч лунали гучна музика, оголошення через мегафони та інший фестивальний шум. У команді співака заявили, що після цього він перебуває у кататонічному стані і не може виступати.

При цьому менеджмент наполягає, що виступ не скасували, але обставини зробили його неможливим. Концерт мав відбутися у концертному залі Palau de les Arts Reina Sofia, де найдешевші квитки коштували близько €103.

Співак усе ще планує виступити в інших містах Іспанії — Сарагосі та Севільї. Ці концерти мають відбутися 14 і 16 березня.

Скасування концертів для Морріссі не новина. За підрахунками фанатського сайту, ще з часів гурту The Smiths артист скасував понад 400 виступів. Тільки за цей рік уже було скасовано 6 шоу. Попри це, він досі має велику та віддану фан-базу і продовжує випускати нову музику, зокрема альбом Make-Up Is a Lie, який нещодавно вийшов і піднявся до другого місця британського чарту.

Фестиваль Las Fallas — одна з найгучніших подій року у Валенсії. Протягом кількох днів у місті проходять концерти та масштабні феєрверки, а наприкінці свята на вулицях спалюють величезні фігури.