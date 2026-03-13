Донька Дейва Грола випустила новий сингл та анонсувала дебютний альбом

Іван Назаренко 13 березня 2026
Донька фронтмена Foo Fighters Дейва Грола — Вайолет Грол — оголосила про свій дебютний альбом «Be Sweet To Me», який вийде у травні, пише Stereogum.

Платівку спродюсував Джастін Райзен. До неї увійдуть уже випущені сингли «THUM» та «Applefish», які показали головний напрям альбому — альтернативний рок кінця 1980-х і початку 1990-х. За словами співачки, музика того періоду приваблює її сирою енергією та чесністю, як у звучанні, так і у візуальній естетиці.

На звучання альбому також вплинула творчість режисера Девіда Лінча, а сама назва «Be Sweet To Me» може бути відсилкою до інді-гурту Japanese Breakfast.

Разом із анонсом вийшов новий сингл 595 — попгранжевий трек із виразними 90-ми у звучанні. За настроєм його навіть порівнюють із піснями гурту Nirvana, де свого часу грав батько Вайолет.

У пісні звучать потужні барабани, через що деякі слухачі спершу подумали, що за установкою сидить сам Дейв Грол. Насправді ж партію записав барабанщик Ентоні Пол Лопес. Сам трек, за словами Грол, натхненний вінтажною футболкою з рекламою сексу по телефону.

