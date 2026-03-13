Почалася Мальтійська бієнале — як на виставці представлено мистецтво України

На Мальті стартувала друга Мальтійська бієнале — міжнародна виставка сучасного мистецтва, що триватиме до 29 травня. Цьогорічна тема події — Clean Clear Cut, яка має нагадати людству про екологічну катастрофу.

Мальтійська бієнале з’явилася лише у 2024 році, але її позиціонують як нову культурну платформу Середземноморського регіону, де намагаються переосмислити колоніальну історію та культурні зв’язки різних цивілізацій.

На бієнале працюють вісім національних павільйонів, свої проєкти представили Польща, Іспанія, Фінляндія, Вірменія, Китай, Сербія, Франція та сама Мальта. Серед учасників є і відомі митці, наприклад, італійський художник Мауріціо Каттелан, відомий провокативними роботами на кшталт банана, приклеєного до стіни, чи золотого унітаза.

Україна цього разу не має окремого національного павільйону, але мистецтво країни представлене у тематичній експозиції. Українська художниця Марія Куликовська показує проєкт «Кулі квітів», у якому розмірковує про життя, смерть і пам’ять на тлі війни.

«Кулі квітів» розгортаються у просторі, поділеному великим полотном із фрагментами текстів художниці. Одна з ключових частин експозиції — серія скульптур «Після смерті настає життя», створених зі зліпків тіла самої мисткині. Вони були зроблені під час її вагітності та згодом пошкоджені під час виставки у Копенгагені. На бієнале ці скульптури залишили понівеченими.

Ще один елемент проєкту — прозорі відлитки відстріляних гільз, заповнені квітами і травами. Так художниця перетворює предмет війни на символ життя і пам’яті, позбавляючи його первинної функції.

Серед нових робіт також є скульптура «Незавершена мати», створена зі смоли, квітів і фрагментів зліпків людського тіла. У ній поєднані мотиви вагітності, втрати та перерваного життя — стану, який авторка описує як тіло, що зависло між народженням і розривом.

За словами команди проєкту, виставка не пропонує єдиного «правильного» прочитання. Центральна ідея будується на контрасті квітів і куль — життя та смерть. Через цей парадокс авторка намагається говорити про цінність людського життя на тлі війни, яку переживає Україна.