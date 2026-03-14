Росіяни зруйнували дім купця Медведєва на Чернігівщині — пам'ятку кінця XIX століття

Уночі 13 березня під час атаки РФ по центру Новгорода-Сіверського зруйновано історичний дім купця Медведєва. Про це Суспільному повідомила заступниця директора з наукової роботи музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» Олена Радченко.

В архітектурі дому поєднувалися різні стилі, а до моменту влучання там зберігалося чимало оригінальних елементів оздоблення: дубові двері з автентичними ручками, вітражі та підлогова плитка.

Будинок звели у 1899 році (за іншими даними — у 1902 році) на розі сучасних вулиць Губернської та Свободи для купця Федора Медведєва. Ймовірно, проєкт створив архітектор Іван Лошаковський, який також є автором готелю «Центральний».

У 2011 році будівлі надали статус щойно виявленої пам’ятки архітектури та містобудування. Останніми роками тут працювала дитяча бібліотека.

На першому поверсі зберігалася колекція матеріалів історика В’ячеслава Воїнова, присвячена «Слову о полку Ігоревім». Як зазначила Радченко, це унікальна колекція, аналогів якій немає.

Приміщення бібліотеки на другому поверсі знищене повністю, повідомив начальник РВА Олександр Селіверстов.

За словами Радченко, із вересня 2025 року російські безпілотники здебільшого атакують центральні вулиці міста — історичну забудову Новгорода-Сіверського, через що місто безповоротно втрачає архітектурну спадщину.