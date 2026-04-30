«Google Фото» навчиться розпізнавати одяг на знімках і складати з нього образи

«Google Фото» додасть нову ШІ-функцію, яка автоматично створюватиме цифровий гардероб на основі одягу з фотографій користувача. Про це повідомили в Google.

Сервіс аналізуватиме фото в бібліотеці, визначатиме речі, які людина носила на знімках, і збиратиме їх в окрему колекцію Wardrobe. Так користувачі зможуть переглядати свій одяг в одному місці без ручного сортування.

Речі можна буде фільтрувати за категоріями: наприклад, прикраси, верх або низ. У Google зазначають, що це допоможе знайти речі, про які користувач міг забути, але які досі можуть бути в шафі.

Функція також дозволить комбінувати одяг між собою, створювати образи, ділитися ними з друзями або зберігати на цифрових moodboard-дошках. Окремі дошки можна буде робити для різних випадків — наприклад, подорожей, роботи чи святкових подій.

Ще одна можливість — віртуальна примірка. Користувач зможе вибрати кілька речей і натиснути Try it on, щоб побачити, який вигляд образ матиме на ньому до того, як він почне одягатися.

Нову функцію почнуть запускати в «Google Фото» цього літа. Спершу вона стане доступною на Android, а пізніше — на iOS.