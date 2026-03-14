Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Британії знайшли два втрачені епізоди серіалу «Доктор Хто» 1960-х років

Ірина Маймур 14 березня 2026
116

У Великій Британії знайшли два епізоди класичного серіалу «Доктор Хто», які вважалися втраченими понад шість десятиліть, пише BBC.

Прев'ю відео

Кіноплівки знайшли в картонній коробці в приватній колекції старих фільмів, яку після смерті власника передали благодійному фонду «Film Is Fabulous». Йдеться про епізоди «The Nightmare Begins» і «Devil’s Planet», що вперше вийшли в ефір у листопаді 1965 року в межах третього сезону серіалу.

У цих серіях перше втілення Доктора у виконанні Вільяма Гартнелла намагається зірвати план далеків із захоплення Землі, Сонячної системи та галактики. Проміжний епізод цієї сюжетної лінії — «Day of Armageddon» — знайшли ще у 2004 році, тож тепер шанувальники мають перші три частини арки «The Daleks’ Master Plan».

Сценарій написали творець далеків Террі Нейшн і Денніс Спунер. Окрім Вільяма Гартнелла, у серіях знялися Пітер Первес, Ніколас Кортні, Адрієнн Гілл і Кевін Стоуні.

Свого часу 12-серійну історію наказали стерти з архівів, і понад половина цієї арки досі вважається втраченою. У 1960-х чорно-білі записи часто знищували після показу, зокрема через перехід телебачення на кольоровий формат. Крім того, цю сюжетну лінію не продавали за кордон, бо цензори в Австралії та Новій Зеландії вважали її надто жорсткою.

Новина про знахідку зворушила 87-річного Пітера Первеса, який грав супутника Доктора Стівена Тейлора. Його запросили до кінотеатру Phoenix Cinema нібито на інтерв’ю про телебачення 1960-х років, але на місці показали віднайдені епізоди.

«Я просто вражений, у мене відібрало дар мови», — сказав актор після перегляду.

Він також пожартував, що досі не пробачив BBC за втрачені серії і не відмовився б від роялті.

Спеціальний показ знайдених епізодів відбудеться 4 квітня в Лондоні. Того ж дня відновлені серії повністю з’являться на платформі BBC iPlayer.

Фото на обкладинці: MangakaMaiden Photography / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.