Між Китаєм і Північною Кореєю запустили перший за шість років пасажирський потяг

Ірина Маймур 14 березня 2026
Між столицями Китаю та Північної Кореї відновили пасажирське залізничне сполучення. Його припинили шість років тому — на тлі пандемії COVID-19. Про це пише The Wall Street Journal.

Нічний потяг до Пхеньяна вирушив із Пекіна та прибув ввечері наступного дня. Подорож тривала приблизно добу. Квиток в один бік коштував від $150 до $215: дорожчий варіант передбачав м’якше спальне місце та двері в купе.

Звичайні туристи поки що не могли скористатися маршрутом. До першої групи пасажирів із Китаю увійшли урядовці й люди зі спеціальними візами. Серед пасажирів також були громадяни Північної Кореї.

Також 13 березня вранці до Пекіна прибув зворотний рейс із Пхеньяна. Надалі пасажирські поїзди між двома столицями курсуватимуть чотири рази на тиждень. За даними китайської залізничної адміністрації, це будуть рейси по понеділках, середах, четвергах і суботах. Окремий маршрут Даньдун — Пхеньян працюватиме щодня в обох напрямках.

12 березня речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін підтримує тіснішу комунікацію між двома країнами. За повідомленням китайського держагентства Xinhua, маршрут покликаний полегшити транскордонні поїздки, економічну та торговельну співпрацю, а також культурний обмін між країнами.

До пандемії десятки тисяч китайських туристів відвідували Північну Корею, приносячи країні іноземну валюту, адже санкції на туризм не поширюються. У січні 2020 року КНДР закрила кордони через побоювання щодо COVID-19, а разом із ними і залізничний маршрут Пекін — Пхеньян.

Рух частини вантажних поїздів на кордоні двох країн відновили у вересні 2022 року. Наступного року також повернули кілька щотижневих комерційних рейсів державної північнокорейської авіакомпанії Air Koryo.

До 13 березня 2026 року пасажирські поїзди між двома країнами не курсували, за одним винятком. У вересні 2025 року бронепоїзд Кім Чен Ина здійснив поїздку до Пекіна та назад до Пхеньяна. Тоді північнокорейський лідер відвідав китайський військовий парад і провів першу особисту зустріч із Сі Цзіньпіном за понад шість років.

