В Україну відправили двох гуманоїдних роботів Phantom — їх тестуватимуть на фронті

Американська компанія Foundation у лютому відправила в Україну двох гуманоїдних роботів Phantom MK-1. Спочатку їх тестуватимуть для підтримки розвідки на передовій. Про це повідомляє TIME.

Phantom MK-1 — людиноподібний робот, якого компанія називає першою у світі гуманоїдною розробкою, спеціально створеною для оборонних завдань. Він може використовувати різні типи стрілецької зброї — від пістолетів і дробовиків до гвинтівок типу M-16.

Співзасновник Foundation і ветеран морської піхоти США Майк Леблан каже, що мета проєкту — створити робота, здатного використовувати «будь-яку зброю, яку може використовувати людина». За його словами, це дасть змогу працювати з уже наявним арсеналом, а не створювати окреме озброєння спеціально під нові системи.

У матеріалі TIME йдеться, що Україна стала одним із головних випробувальних майданчиків для виробників зброї, які намагаються автоматизувати традиційний «ланцюг ураження». Леблан після поїздки в Україну назвав побачене на фронті «повноцінною війною роботів», де роботи дедалі частіше стають основними бійцями, а люди виконують допоміжну роль.



У Foundation вважають, що гуманоїдні роботи можуть бути корисними для підвезення вантажів і розвідки, особливо в місцях, куди дрони не можуть дістатися, наприклад у бункерах або низьких укриттях. Також розробники кажуть, що роботи з тепловим слідом, схожим на людський, можуть збивати з пантелику противника.

Наразі Foundation має дослідницькі контракти на $24 млн з армією, флотом і військово-повітряними силами США. Компанія також готує випробування з морською піхотою США: роботів навчатимуть встановлювати вибухівку на двері, щоб допомагати військовим безпечніше проникати на об’єкти. Крім того, Phantom розглядають для можливого патрулювання південного кордону США.

Водночас у матеріалі звертають увагу й на ризики. За чинними протоколами Пентагону, автоматизовані системи можуть вступати в бій лише після дозволу людини, і Foundation заявляє, що дотримуватиметься цього принципу. Однак експерти попереджають, що гуманоїдні солдати можуть знизити політичні й етичні бар’єри для початку конфліктів, розмити відповідальність за можливі зловживання і ще більше дегуманізувати війну.

Серед інших мінусів — вага, висока вартість, потреба в регулярному заряджанні та ризик поломок. Невідомо, наскільки стабільно такі машини працюватимуть у багнюці, пилу чи під дощем. Рух гуманоїда забезпечують близько 20 двигунів, і навіть незначна несправність може вивести один із них із ладу. Також експерти говорять про ризики зламу, витоку чутливих даних і помилок у роботі систем ШІ.

Генеральний секретар ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста закликають до юридичної заборони автономних систем, які діють без «значущого людського контролю».

На квітень Foundation готує нову модель — Phantom MK-2. Вона матиме кращу водонепроникність, більші батареї та вантажопідйомність приблизно 80 кг. Компанія планує вийти на виробництво 30 тисяч одиниць на рік, а в разі випуску 500 тисяч роботів вартість одного екземпляра, за її оцінкою, може знизитися до менш ніж $20 тисяч.