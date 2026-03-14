Reuters заявило, що встановило ім’я Бенксі: під ним художник в’їжджав до України у 2022 році

Журналісти Reuters заявили, що змогли встановити особу вуличного художника Бенксі, який понад два десятиліття зберігає анонімність. За даними агентства, раніше митця звали Робін Ганнінгем, а згодом він змінив ім’я на Девід Джонс. Саме під цим ім’ям він, як стверджують автори розслідування, в’їжджав до України восени 2022 року.

Поштовхом до нового етапу розслідування стали мурали Бенксі на Київщині, які художник створив після деокупації області. Зокрема, журналісти зосередилися на роботі в селі Горенка, де на стіні зруйнованого будинку з’явилося зображення бородатого чоловіка у ванні.

Графіті Бенксі на стіні зруйнованого будинку в селі Горенка. Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Мешканці села розповіли Reuters, що бачили, як до будинку під’їхала швидка. З неї вийшли троє людей: двоє були в масках, а третій — із відкритим обличчям, однією рукою та протезами на обох ногах. Чоловіки винесли з машини картонні трафарети, приклеїли їх до внутрішньої стіни зруйнованої квартири, а потім дістали балончики з фарбою і нанесли мурал. У листопаді 2022 року Бенксі опублікував у своєму Instagram відео, яким підтвердив авторство робіт на Київщині.

Людиною з ампутаціями, як з’ясували журналісти, був документальний фотограф Джайлз Дьюлі, засновник організації Legacy of War, яка, зокрема, передає Україні автомобілі швидкої допомоги. Саме він, за словами очевидців, супроводжував художників. Пізніше Бенксі публічно подякував Дьюлі за допомогу.

Під час розслідування Reuters показало місцевим жителям фото трьох людей, яких у різні роки називали можливими Бенксі. Серед них були французький стрітартист Тьєррі Гетта (Mr. Brainwash), фронтмен Massive Attack і художник Роберт Дель Ная, а також уродженець Брістоля Робін Ганнінгем.

Одна із жительок Горенки, Тетяна Резниченко, розповіла, що пригостила кавою двох чоловіків, які працювали над муралом, і бачила їхні обличчя. Коли їй показали ці фото, вона звернула увагу на знімок Роберта Дель Наї, однак не змогла підтвердити, що саме він був автором роботи.

Згодом журналісти дізналися від людей, знайомих з українськими імміграційними процедурами, що Роберт Дель Ная та Джайлз Дьюлі справді в’їхали до України через Польщу 28 жовтня 2022 року — незадовго до появи муралів Бенксі на Київщині. Невідомим залишалося лише ім’я третього супутника.

Щоби просунутися далі, автори розслідування звернулися до книги Banksy Captured Стіва Лазарідеса — колишнього менеджера Бенксі. У ній описано епізод, коли художника затримала поліція Нью-Йорка під час розпису рекламного банера на даху будівлі. Вивчивши фото незавершеної роботи, журналісти встановили адресу й час інциденту — вересень 2000 року — і знайшли матеріали справи, зокрема рукописне визнання вини. У документах затриманого звали Робін Ганнінгем.

Ще у 2008 році газета The Mail on Sunday писала, що за псевдонімом Бенксі може стояти художник із Брістоля Робін Ганнінгем, який народився в 1973 році. Однак, як зазначає Reuters, записів про те, що людина з таким ім’ям коли-небудь в’їжджала до України, журналісти не знайшли.

Колишній менеджер Бенксі повідомив авторам розслідування, що однією з його останніх послуг для художника перед завершенням співпраці була допомога зі зміною імені. Після цього Reuters дійшло висновку, що людина, відома як Бенксі, згодом використовувала ім’я Девід Джонс.

За даними агентства, чоловік із таким ім’ям перетинав кордон з Україною в той самий час, що й Дьюлі та Дель Ная. Reuters також стверджує, що дата народження, вказана в паспорті Девіда Джонса, збігалася з датою народження Робіна Ганнінгема. Україну він залишив 2 листопада 2022 року — того ж дня, що й Роберт Дель Ная.

Після завершення розслідування Reuters звернулося до художника по коментар, але відповіді не отримало. Його багаторічний адвокат Марк Стівенс не підтвердив і не спростував особу Бенксі. Він також закликав не публікувати матеріал, заявивши, що це порушить приватність художника та може поставити його під загрозу.

Попри це Reuters вирішило оприлюднити свої висновки. В агентстві пояснили це значним суспільним інтересом до особи митця, який має тривалий вплив на культуру, мистецький ринок і публічну дискусію.