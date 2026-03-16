Українська команда NAVI виграла $100 тисяч на кібертурнірі у Швеції

Артем Черничко 16 березня 2026
513

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу у фіналі 23-го сезону ESL Pro League з Counter-Strike 2. Про це повідомили на офіційних ресурсах команди.

У вирішальному матчі, що проходив у форматі LAN-фіналу, український колектив обіграв команду Aurora з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі NAVI отримали $100 тисяч призових та покращили своє становище у світовому рейтингу від Valve.

Команда розпочала виступ із другого онлайн-етапу, де здобула три перемоги (над Monte, B8 та 3DMAX) та зазнала двох поразок. У чвертьфіналі NAVI перемогли The MongolZ (2:0), а у півфіналі виявилися сильнішими за команду FUT (2:1). У фіналі NAVI впевнено виграли три мапи з чотирьох, забезпечивши собі чемпіонський кубок.

Наступний виступ команди запланований на 18 березня у межах турніру BLAST Open Spring 2026.

NAVI (Natus Vincere) — одна з найуспішніших кіберспортивних організацій світу. Команда ставала переможцем численних міжнародних турнірів, зокрема Intel Extreme Masters, The International (Dota 2) та мейджорів з Counter-Strike у 2021 та 2024 роках.

Прокуратура вимагає повернути громаді будинок у центрі Києва, де жив поет Олег Ольжич Двотисячолітня монета з Карфагену потрапила до каси британського автобуса — тепер її передають у музей Бронзову скульптуру митця Генрі Мура продали за £26 мільйонів Шон Пенн виграв третій «Оскар», але проігнорував церемонію заради поїздки в Україну
Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026 «Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026

