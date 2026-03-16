Українська команда NAVI виграла $100 тисяч на кібертурнірі у Швеції

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу у фіналі 23-го сезону ESL Pro League з Counter-Strike 2. Про це повідомили на офіційних ресурсах команди.

У вирішальному матчі, що проходив у форматі LAN-фіналу, український колектив обіграв команду Aurora з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі NAVI отримали $100 тисяч призових та покращили своє становище у світовому рейтингу від Valve.

Команда розпочала виступ із другого онлайн-етапу, де здобула три перемоги (над Monte, B8 та 3DMAX) та зазнала двох поразок. У чвертьфіналі NAVI перемогли The MongolZ (2:0), а у півфіналі виявилися сильнішими за команду FUT (2:1). У фіналі NAVI впевнено виграли три мапи з чотирьох, забезпечивши собі чемпіонський кубок.

Наступний виступ команди запланований на 18 березня у межах турніру BLAST Open Spring 2026.

NAVI (Natus Vincere) — одна з найуспішніших кіберспортивних організацій світу. Команда ставала переможцем численних міжнародних турнірів, зокрема Intel Extreme Masters, The International (Dota 2) та мейджорів з Counter-Strike у 2021 та 2024 роках.