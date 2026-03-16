Двотисячолітня монета з Карфагену потрапила до каси британського автобуса — тепер її передають у музей

Монету, якою ще сімдесят років тому хтось розплачувався за проїзд у британському автобусі, передають у колекцію Leeds Discovery Centre, пише artnet.

Як з’ясувалося, це шматок двотисячолітньої валюти колишнього карфагенського торгового поселення Ґадір — одного з найдавніших міст Європи, заснованого фінікійцями близько 1100 року до н. е. Зараз це місто Кадіс в Іспанії.

77-річний Пітер Едвардс зберігав монету з дитинства. Її йому дав дідусь, Джеймс Едвардс, який у 1950-х роках працював головним касиром у Leeds City Transport. Він сортував іноземну та іншу непотрібну валюту з оплати за автобуси й трамваї і час від часу давав кілька монет онукові.

На зворотному боці монети добре видно фінікійський напис «Випущено в Аґадірі» та два тунця — натяк на морський промисел міста.

Un nuevo ejemplo de moneda viajera, un bronce de Gadir (actual Cádiz), ca. 195-40 a.C., acabó siendo utilizado para pagar un viaje de autobús hace unos 70 años en Leeds (Inglaterra). Os pongo fotos de otra pieza similar para que podáis ver bien el anverso y el reverso https://t.co/OP0h4N1UML pic.twitter.com/fDvHVlUZGg — Rule Sancheski (@_rojirin_) March 14, 2026

На лицьовому боці монети зображений Мелкарт, покровитель фінікійського міста Тір (сучасний Ліван), у шкіряному головному уборі лева.

Сам Пітер припускає, що монета могла потрапити до Великої Британії після Другої світової, коли солдати привозили дрібні знахідки з різних країн. Незважаючи на цінність і потенційну суму, яку можна було б отримати, він вирішив передати артефакт у музей.

Монета, ймовірно, виготовлена з бронзи, і тепер поповнить колекцію Leeds Discovery Centre, де зібрані зразки валют із різних епох і куточків світу. Пітер Едвардс зазначив: «Мій дідусь пишався б тим, що монета повертається до Лідса. Як вона туди потрапила, залишиться таємницею».