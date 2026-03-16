В Україні заснували літературну премію «Григір» за найкращу коротку прозу

В Україні заснували нову літературну премію «Григір» — її вручатимуть за найкращу коротку прозу. Відзнаку присвятили українському письменнику Григіру Тютюннику. Про створення премії повідомила журналістка Тетяна Терен.

За словами ініціаторів, нагорода має підтримати жанр короткої художньої прози, якого, на їхню думку, нині бракує в українській літературі. Організатори сподіваються, що премія заохотить видавців і письменників активніше працювати з малими творами та сприятиме їхній популяризації.

На здобуття премії зможуть претендувати збірки короткої прози українських авторів, які вперше опублікували у 2025–2026 роках. Заявки прийматимуть до 1 вересня 2026 року. Для участі потрібно заповнити електронну форму та надіслати організаторам електронний і два паперові примірники книжки.

Результати премії оголосять 5 грудня під час церемонії у Полтаві. Переможець отримає грошову винагороду у розмірі $4000.

Окремо в межах премії видаватиметься спеціальна відзнака від «Радіо Культура». Переможець зможе створити радіоверсію творів зі своєї книжки, яку транслюватимуть в ефірі.