«Епічне завершення»: Warner Bros. показала героїв фіналу «Дюни»

Артем Черничко 17 березня 2026
Студія Warner Bros. розпочала масштабну промо-кампанію фінальної частини трилогії Дені Вільньова. У мережі з'явилися перші офіційні тизер-постери до фільму «Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three), реліз якої заплановано на 18 грудня 2026 року.

На постерних портретах зі слоганом «The Epic Conclusion» («Епічне завершення») зображені головні герої саги: Пол, Чані, Стілґар та інші.

Третій фільм базуватиметься на романі Френка Герберта «Месія Дюни» 1969 року. Він завершить історію Пола Атріда, який у фіналі другої частини очолив священну війну фременів проти Великих Домів. Цей фільм стане фінальною крапкою в історії Пола у виконанні Тімоті Шаламе. Сам актор підтримав анонс, виклавши фото свого героя в інстаграмі.

Зображення: Timothée Chalamet / Instagram

Окрім Шаламе та Зендеї, до своїх ролей повернуться Ребекка Фергюсон, Джош Бролін та Джейсон Момоа. Роль головного антагоніста — генетично модифікованого Скітала — дісталася Роберту Паттінсону.

Вільньов раніше зазначав, що у третьому фільмі значно більше екранного часу отримають Флоренс П'ю (принцеса Ірулан), Леа Сейду та Аня Тейлор-Джой, яка втілить дорослу версію Алії Атрід. Перший відеотизер вийде ввечері 17 березня.

Друга частина «Дюни» стала одним із головних кінохітів 2024 року, зібравши понад $714 мільйонів у світовому прокаті та здобувши два «Оскари».

