Louis Vuitton випустив шоколадну сумку до Великодня — купити можна лише в Парижі

Артем Черничко 17 березня 2026
335

Французький модний дім Louis Vuitton представив головну новинку своєї великодньої колекції 2026 року — Sac Œuf Jaune. Це шоколадна інтерпретація культової сумки-яйця, яку створив шеф-кондитер Максим Фредерік для паризької шоколадні бренду, пише Hypebeast.

Сама форма Sac Œuf була вперше представлена креативним директором жіночих колекцій Ніколя Жеск’єром ще 2019 року, і з того часу бренд періодично випускає її лімітовані шоколадні копії до свят.

Об’єкт важить 1050 грамів і поєднує в собі високу моду й кондитерське мистецтво. Десерт складається з двох оболонок із темного шоколаду, наповнених сумішшю обсмажених горіхів, цукатів і фундукового праліне.

Фірмові ручки та застібка-блискавка майстерно виліплені з білого шоколаду, а всередині прихована ціла плитка молочного шоколаду з начинкою з карамелізованого лимона. Смаковий профіль доповнюють обсмажені пекани, зацукровані апельсини та дрібка морської солі.

Придбати Sac Œuf Jaune можна за €250 ексклюзивно в кондитерській Le Chocolat Maxime Frédéric при Louis Vuitton у Парижі.

