Номер із хіта 80-х тепер переадресовує на лінію підтримки хворих на рак

Телефонний номер із пісні «867–5309/Jenny» гурту Tommy Tutone тепер використовуватимуть для лінії підтримки людей з онкологічними захворюваннями. Про це повідомляє The Guardian.

У пісні йдеться про чоловіка, який думає, чи не зателефонувати жінці на ім’я Дженні за номером, написаним на стіні ванної кімнати. Тепер цей номер переадресовуватиме абонентів на гарячу лінію Cancer Support Community (CSC) — американської організації підтримки людей з онкологічними захворюваннями.

CSC запустила промокампанію в Instagram.

«Номер, який ви та ваші друзі співаєте в караоке, тепер є номером для підтримки хворих на рак», — йдеться в одному з дописів організації.

На сайті csc8675309.com кампанію озвучує голос, стилізований під героїню пісні.

«Агов, це Дженні — так, та сама Дженні. Люди постійно телефонують на мій номер, щоб дізнатися, хто відповість. Але настав момент, щоб цей номер приніс користь», — звучить у зверненні.

Лінія підтримки надаватиме безкоштовний доступ до фахівців, які допомагатимуть пацієнтам і тим, хто доглядають за ними, а також надаватимуть підтримку хворим дітям.

У Cancer Support Community повідомили, що ініціативу створили разом із Gilda’s Club — організацією, заснованою на честь акторки Гільди Раднер, яка померла від раку яєчників у 1989 році.

Учасник Tommy Tutone Томмі Гіт в інтерв’ю People сказав, що підтримав кампанію, бо деякі члени його родини нині борються з раком. За його словами, він і сам лікує «незначний» рак шкіри.

Пісню «867–5309/Jenny» написали Алекс Колл і Джим Келлер. Вона вийшла в складі альбому «Tommy Tutone 2» у 1981 році на лейблі Columbia Records. У квітні 1982 року трек посів четверте місце в Billboard Hot 100 і перше — у чарті Rock Top Tracks.

Пісня також спричинила хвилю телефонних розіграшів: люди телефонували на номер 867–5309 і просили дати слухавку Дженні.