Instagram припиняє шифрування особистих повідомлень — що це означає

Компанія Meta офіційно підтвердила, що з 8 травня 2026 року Instagram відмовляється від наскрізного шифрування (end-to-end encryption) в особистих повідомленнях. Це означає, що вміст листування в Direct знову стане доступним для алгоритмів компанії, пише The Guardian.

Раніше користувачі мали змогу створювати «секретні чати», де доступ до повідомлень мали лише відправник і отримувач. Тепер цю функцію повністю видаляють.

Представники Meta стверджують, що занадто мало людей користувалися опцією шифрування в Instagram. Тим, для кого приватність є критичною, радять переходити у WhatsApp.

Протягом років правоохоронні органи, зокрема ФБР та Інтерпол, і захисники прав дітей критикували Meta. Вони аргументували це тим, що шифрування заважає виявляти злочинний контент та експлуатацію неповнолітніх.

Експерти припускають, що відкриті повідомлення допоможуть Meta краще налаштовувати таргетовану рекламу та тренувати власні чатботи на основі реальних діалогів користувачів.

Наразі функцію вже почали деактивувати в деяких регіонах, зокрема в Австралії, а до травня зміни торкнуться всіх акаунтів.

Критики рішення називають цей крок «еншитифікацією» (enshittification) платформи — погіршенням продукту заради бізнес-вигоди або під тиском регуляторів.