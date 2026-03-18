Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Instagram припиняє шифрування особистих повідомлень — що це означає

Артем Черничко 18 березня 2026
Instagram припиняє шифрування особистих повідомлень — що це означає

Компанія Meta офіційно підтвердила, що з 8 травня 2026 року Instagram відмовляється від наскрізного шифрування (end-to-end encryption) в особистих повідомленнях. Це означає, що вміст листування в Direct знову стане доступним для алгоритмів компанії, пише The Guardian.

Раніше користувачі мали змогу створювати «секретні чати», де доступ до повідомлень мали лише відправник і отримувач. Тепер цю функцію повністю видаляють.

Представники Meta стверджують, що занадто мало людей користувалися опцією шифрування в Instagram. Тим, для кого приватність є критичною, радять переходити у WhatsApp.

Протягом років правоохоронні органи, зокрема ФБР та Інтерпол, і захисники прав дітей критикували Meta. Вони аргументували це тим, що шифрування заважає виявляти злочинний контент та експлуатацію неповнолітніх.

Експерти припускають, що відкриті повідомлення допоможуть Meta краще налаштовувати таргетовану рекламу та тренувати власні чатботи на основі реальних діалогів користувачів.

Наразі функцію вже почали деактивувати в деяких регіонах, зокрема в Австралії, а до травня зміни торкнуться всіх акаунтів.

Критики рішення називають цей крок «еншитифікацією» (enshittification) платформи — погіршенням продукту заради бізнес-вигоди або під тиском регуляторів.

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом
Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.