Кіану Рівз зіграв у чорній комедії Джони Гілла — дивіться трейлер

Артем Черничко 18 березня 2026
Стримінговий сервіс Apple TV+ оприлюднив перший трейлер фільму «Наслідок» (Outcome). Це нова режисерська робота Джони Гілла («Не дивіться вгору»), який також став співсценаристом разом із Езрою Вудсом, пише Hypebeast.

Сюжет розгортається навколо Ріфа Гоука (Кіану Рівз) — голлівудської зірки, чия кар’єра опиняється під загрозою через шантаж загадковим відео з його минулого. Щоб знайти винуватця, герой змушений зустрітися зі своїми «демонами» та спробувати виправити помилки минулих років.

Стрічка стане поверненням для Камерон Діас, яка після тривалої паузи з’явиться у ролі однієї з подруг головного героя разом із Меттом Бомером. Джона Гілл не лише зняв стрічку, а й особисто виконав роль адвоката з кризових ситуацій. В епізодах з’являться Лаверна Кокс, Девід Спейд, Кайя Гербер та режисер Мартін Скорсезе.

Прем’єра на Apple TV+ запланована на 10 квітня 2026 року.

