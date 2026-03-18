Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

Компанії Sony та Marvel представили дебютний трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» — четвертої сольної стрічки про супергероя у межах кіновсесвіту MCU. Водночас офіційну українську версію представив кінодистриб'ютор B&H. Стрічка вийде у світовий прокат 31 липня 2026 року.

Сюжет розгортається після подій попередньої частини, де через закляття Доктора Стренджа світ забув справжнє ім’я Пітера Паркера. Герой з’являється у новому костюмі, дизайн якого максимально наближений до класичних коміксів, та намагається захистити Нью-Йорк без підтримки близьких друзів і дівчини, які його більше не пам’ятають.

До акторського складу приєдналися Сейді Сінк («Дивні дива»), Трамелл Тіллман («Розрив») та Лайза Колон-Заяс («Ведмідь»). Роль антагоніста Могильника виконав Марвін Джонс II. Також у фільмі з’являться Марк Руффало в ролі Галка та Джон Бернтал у ролі Карателя. Крім того, до своєї ролі Скорпіона повернувся Майкл Мендо, який вперше з’явився у франшизі ще у 2017 році.

Це вже сьома поява Тома Голланда в ролі Людини-павука у проєктах Marvel. Попередня частина серії зібрала у світовому прокаті понад $1,9 мільярда.