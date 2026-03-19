Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві відкриють імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога» — вперше в Україні

Артем Черничко 19 березня 2026
1431

З 11 квітня на ВДНГ у Києві стартує масштабна імерсивна виставка, присвячена нідерландському художнику Вінсенту ван Гогу. Проєкт, який раніше збирав мільйони відвідувачів у Нью-Йорку, Лондоні та Дубаї, вперше представлять в Україні.

Основна частина виставки — це імерсивна інсталяція площею понад 2000 м². Завдяки технології Digital Art 360 масштабні проєкції культових полотен, як-от «Зоряна ніч» чи «Соняшники», заповнюють увесь простір стін та підлоги. Візуальний ряд супроводжується музикою та аудіогідом, який озвучив телеведучий Олексій Суханов.

Для глибшого занурення у творчість художника відвідувачі зможуть скористатися VR-окулярами та переглянути анімаційні сюжети, що «оживляють» полотна. В експозиції також облаштували фізичну реконструкцію знаменитої спальні митця в Арлі, де були створені його ключові шедеври. Крім того, гості матимуть змогу ознайомитися з листуванням Вінсента з його братом Тео.

Поряд з імерсивним залом працюватиме традиційний виставковий формат. Глядачі зможуть побачити детальну хронологію життя митця та галерею з десятками копій картин у масштабі 1:1, серед яких — великий автопортрет 1889 року розміром 200 × 200 см.

Виставка триватиме до 26 липня в павільйоні №7. До 31 березня діє спеціальна ціна на квитки з відкритою датою — 350 грн, після чого вартість зросте.

Мітки
Новини
Читайте також
У Норвегії відкрили виставку української фотографії, присвячену загиблому воїнові Костянтину Гузенку Король Чарльз III відкрив пішохідний маршрут, що пролягає уздовж усієї Великої Британії Anthropic звинуватили у використанні текстів The Rolling Stones й Аріани Гранде для навчання ШІ Як звучить колір: у Києві відкрили музичний куб від IQOS
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.