Гільєрмо дель Торо дебютував у рекламі, знявши ролик для бренду текіли

Оскароносний мексиканський режисер Гільєрмо дель Торо представив свій перший досвід у рекламі. Попри щільний графік промокампанії фільму «Франкенштейн», він знайшов час, щоб зняти ролик для мексиканського бренду текіли Patrón, пише Variety.

Співпраця режисера з брендом триває ще з 2017 року, коли він розробив дизайн пляшок, натхненний темою Дня мертвих. Нова рекламна кампанія під назвою The Perfect Pour («Ідеальний розлив») стала продовженням цієї історії.

У центрі сюжету — сам дель Торо, який грає роль режисера на знімальному майданчику. Замість звичайних акторів у барі з’являється компанія яскравих скелетів, дизайн яких розробили постійні партнери Дель Торо — Гай Девіс та Карла Кастаньєда.

Зйомки проходили безпосередньо в штаб-квартирі Patrón у штаті Халіско, Мексика. Режисер наполягав на автентичності локації: для ролика переробили дизайн бару, змінили колірні схеми та навіть перетягнули крісла тканиною з логотипом бренду.

Дель Торо підкреслює, що цей досвід для нього — радше виняток, аніж початок нової кар’єри в рекламі: «Я не можу продавати газовану воду чи йогурти. Для мене цей проєкт про Халіско, про мою ідентичність і те, що представляє моє коріння. Ми з Patrón маємо схожу філософію та принципи».