Мер Венеції назвав умову, за якої Росії заборонять участь у бієнале

Іван Назаренко 20 березня 2026
Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що Венеційська бієнале закриє російський павільйон, якщо його використають для пропаганди, пише Ansa. За його словами, місто готове втрутитися, якщо експозиція виходитиме за межі мистецтва і перетвориться на політичний інструмент.

Рішення допустити Росію до участі в бієнале цього року вже викликало критику. Європейська комісія попередила, що це може поставити під загрозу фінансування заходу з боку ЄС, а міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав переглянути запрошення для російської сторони.

Бруньяро визнав, що має розбіжності з міністром щодо цього питання, але наголосив на своїй проукраїнській позиції. Він нагадав, що Венеція має партнерські відносини з Одесою і вважає Росію агресором.

Водночас мер зазначив, що місто не перебуває у стані війни з російським народом, а мистецтво має залишатися відкритим простором для діалогу. На його думку, саме дипломатія та культурна взаємодія можуть сприяти досягненню миру.

Фото: Jutta Weber-Vidal / Unsplash
Новини
