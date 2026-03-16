Міністр культури Італії вимагає відставки представниці Венеційської бієнале через повернення Росії

Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав до відставки Тамару Грегоретті, представницю уряду в правлінні Венеційської бієнале. Причиною став політичний скандал довкола планів РФ знову відкрити свій павільйон на виставці у травні 2026 року, пише Artnews.

Джулі заявив про втрату довіри до Грегоретті, звинувативши її у тому, що вона не попередила міністерство про можливу участь Росії. За даними відомства, чиновниця «не вважала за потрібне повідомити про присутність РФ», попри міжнародну чутливість питання.

Нагадаємо, на початку березня організатори 61-ї Венеційської бієнале оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Вони зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися в цей процес.

Згодом українські митці зареєстрували петицію до Венеційської бієнале щодо участі Росії, а офіційний Київ виступив із протестом, до якого пізніше приєдналася 21 країна Європи. Також Єврокомісія пригрозила санкціями Венеційській бієнале через участь Росії.