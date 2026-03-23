«Проєкт “Аве Марія”» з Раяном Ґослінґом зібрав рекордні $141 мільйон за перший вікенд прокату

Артем Черничко 23 березня 2026
Науково-фантастичний блокбастер «Проєкт “Аве Марія”» став головною кіноподією 2026 року, зібравши у світовому прокаті за перший вікенд $141 мільйон. Стрічка з Раяном Ґослінґом і Сандрою Гюллер у головних ролях заробила $80,6 мільйона в Північній Америці та $60,4 мільйона на 82 міжнародних ринках, пише Variety.

Цей результат став абсолютним рекордом для студії Amazon MGM, значно перевищивши старт фільму «Крід III: Спадок Роккі Бальбоа» 2023 року. Для самого Ґослінґа цей дебют став другим за успішністю в кар'єрі після «Барбі». Екранізація бестселера Енді Віра, на яку витратили $200 мільйонів, отримала блискучі відгуки: 95% на Rotten Tomatoes та найвищу оцінку «A» від глядачів CinemaScore.

Сюжет стрічки розповідає про вчителя, який прокидається на космічному кораблі без пам'яті про свою надважливу місію — порятунок Землі від глобальної катастрофи.

Успіх фільму є стратегічною перемогою для Amazon MGM після низки невдалих релізів початку року, як-от «Меланія» та «Злочин 101». Наразі це найбільший старт року, що випередив «Крик 7». Крім того, «Проєкт „Аве Марія“» увійшов до рідкісного переліку оригінальних несиквелів (разом з «Оппенгеймером» та «F1»), які зібрали понад $50 мільйонів за кордоном у постпандемійний період.

Значну частину каси забезпечили преміальні зали IMAX та Dolby Cinema, які принесли $27,6 мільйона. Серед ключових міжнародних ринків лідирують Велика Британія ($10,2 мільйона), Китай ($7,1 мільйона) та Австралія ($5 мільйонів).

