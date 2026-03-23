Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 23 березня 2026
773
Новий мер Парижа відсвяткував перемогу на виборах нічним велопробігом

Новообраний мер Парижа, соціаліст Еммануель Грегуар, відзначив свою перемогу на місцевих виборах символічним жестом — нічною поїздкою на велосипеді вулицями столиці. Про це пише The Guardian.

У неділю ввечері, одразу після оголошення результатів другого туру місцевих виборів, Грегуар разом із майбутніми радниками сів на велосипеди, щоб продемонструвати незмінність курсу міста на екологізацію. Цей заїзд став чітким сигналом: Париж продовжить політику ексмерки Анн Ідальго щодо розвитку велоінфраструктури та обмеження автомобільного руху.

Прев'ю відео

За попередніми даними, 48-річний соціаліст здобув близько 52% голосів, випередивши правоцентристку Рашиду Даті. «Попереду багато роботи, і ми розпочнемо вже завтра вранці», — заявив Грегуар під час святкувань.

Мер підкреслив, що Париж залишиться «серцем опору» правим альянсам та зосередиться на підтримці вразливих верств населення, зокрема бездомних і дітей.

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.