Новий мер Парижа відсвяткував перемогу на виборах нічним велопробігом

Новообраний мер Парижа, соціаліст Еммануель Грегуар, відзначив свою перемогу на місцевих виборах символічним жестом — нічною поїздкою на велосипеді вулицями столиці. Про це пише The Guardian.

У неділю ввечері, одразу після оголошення результатів другого туру місцевих виборів, Грегуар разом із майбутніми радниками сів на велосипеди, щоб продемонструвати незмінність курсу міста на екологізацію. Цей заїзд став чітким сигналом: Париж продовжить політику ексмерки Анн Ідальго щодо розвитку велоінфраструктури та обмеження автомобільного руху.

За попередніми даними, 48-річний соціаліст здобув близько 52% голосів, випередивши правоцентристку Рашиду Даті. «Попереду багато роботи, і ми розпочнемо вже завтра вранці», — заявив Грегуар під час святкувань.

Мер підкреслив, що Париж залишиться «серцем опору» правим альянсам та зосередиться на підтримці вразливих верств населення, зокрема бездомних і дітей.