Зірка нового «Гаррі Поттера» отримує погрози вбивством через колір шкіри

Британський актор Паапа Ессієду, затверджений на роль професора Северуса Снейпа у майбутній адаптації від HBO Max, зіткнувся із хвилею агресії та расистських образ. В інтерв'ю виданню The Sunday Times актор зізнався, що отримує прямі погрози життю через свою участь у проєкті.

«Мені казали: „Йди з проєкту, або я вб'ю тебе“. Коли я заходжу в Instagram, я бачу повідомлення на кшталт: „Я прийду до твого будинку і вб'ю тебе“», — розповів Ессієду.

Актор, відомий за ролями у серіалах «Чорне дзеркало» та «Я можу тебе знищити», зазначив, що хоча намагається не сприймати погрози буквально, вони все одно сильно виснажують емоційно. Водночас він наголосив, що критика лише додає йому мотивації зробити персонажа особливим. Для Ессієду важливо, щоб сучасні діти могли бачити різноманітне представлення у світі Гоґвортсу, про який він сам мріяв у дитинстві, читаючи книги Джоан Роулінг.

Новий серіал, реліз якого запланований на 2027 рік, отримав майже повністю оновлений акторський склад. Ролі головного тріо виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі).

Паапа Ессієду підписав контракт на 10 років і розуміє, що ця роль кардинально змінить його життя. На момент завершення зйомок актору виповниться 45 років. Попри токсичну реакцію частини фанатів, він не збирається залишати проєкт і пишається можливістю втілити образ майстра зіллярства, якого раніше грав легендарний Алан Рікман.