Британці випустили власну версію SNL — з пародіями на Стармера та принцесу Діану

Популярне американське гумористичне шоу Saturday Night Live (SNL) офіційно отримало свою британську версію. Прем'єра на телеканалі Sky One зібрала біля екранів понад 226 тисяч глядачів, пише Variety.

Британська адаптація зберегла класичний формат: живий ефір, запрошена зірка (нею стала комедіантка Тіна Фей) та гострі скетчі на актуальні теми. У головних ролях знялися Хаммед Анімашон, Айоаде Бамгбоє, Ларрі Дін, Селеста Дрінг, Джордж Форакерс, Аня Мальяно, Аннабель Марлоу, Ел Неш, Джек Шеп, Емма Сіді та Педді Янг.

Шоу розпочалося з політичної пародії на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У скетчі політик намагається повідомити Дональду Трампу, що Британія не хоче вступати у нову війну, але так боїться розгнівати американського президента, що поводиться як хлопець, який намагається покинути «токсичну колишню».

За порадою молодих помічників Стармер замість прямого дзвінка записує Трампу розгублене голосове повідомлення. У ньому він пропонує «залишитися друзями», згадує спільні пригоди на кшталт висадки в Нормандії чи зйомок серіалу «Друзі» в Лондоні, і врешті пропонує «зробити перерву у стосунках», поки Трамп не «випустить пару» у Третій світовій війні.

Інший абсурдний скетч представив пародію на знаменитого натураліста Девіда Аттенборо. За сюжетом, він використовує технології з фільму «Парк Юрського періоду», щоб «клонувати» видатних британців минулого для спільної вечері.

За одним столом серед інших опинилися принцеса Діана, Вінстон Черчилль, Фредді Мерк'юрі та королева Єлизавета I. Проте замість того, щоб обговорювати велич нації, «воскреслі» знаменитості почали сваритися через закуски. Скетч завершився тим, що Аттенборо визнав експеримент марною тратою грошей, заявивши, що головними цінностями Британії все одно залишаються безкоштовна медицина та будинки відпочинку.

Критики зустріли шоу переважно позитивно. Наприклад, оглядач Variety Скотт Браян назвав скетчі «похмурішіми та сюрреалістичнішіми за американський аналог», а саму комедію — «набагато сухішою й незворушнішою».