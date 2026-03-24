Ельміра Еттінгер 24 березня 2026
У центрі Одеси під час тривоги вночі почали зносити пам’ятку архітектури

Вночі 24 березня, під час масованої повітряної атаки на Одесу, на Французькому бульварі, 10 почали демонтаж історичної будівлі винного заводу «Одесавинпром», повідомляє громадська організація «Спільна мета».

«Охорона відмовляється надавати будь-які документи на проведення робіт. Є підстави вважати, що роботи можуть проводитись із порушенням законодавства про охорону культурної спадщини», — йдеться у повідомленні.

Демонтаж історичної будівлі винного заводу «Одесавинпром». Фото: ГО «Спільна мета»

Активісти готують низку звернень із вимогою негайно перевірити ситуацію та зупинити можливе незаконне знесення.

Йдеться про пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення — «Будівлю складів удільного виноробства». Її збудував у 1895 році одеський архітектор Лев Влодек. Будівля була частиною комплексу виноробного підприємства, заснованого ще у 1857 році під назвою «Виноробні підвали Франсуа Нуво».

У вересні 2021 року комплекс приватизувала ТОВ «Каплор 7», а в серпні 2025 року на території винного заводу знесли частину промислових корпусів.

Фото на обкладинці: Vlada Oleks / Wikimedia Commons
