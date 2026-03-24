«На голці» стане мюзиклом: Ірвін Велш адаптує культовий роман для сцени Вест-Енду

Дебютний роман шотландського письменника Ірвіна Велша «Трейнспоттінґ» (відомий як «На голці»), який встиг побувати книжкою, п’єсою та фільмом, тепер перетворять на мюзикл. Прем’єра відбудеться 15 липня в лондонському Theatre Royal Haymarket, пише The Guardian.

Ірвін Велш сам працює над адаптацією й обіцяє, що це не буде просто вистава з випадковими піснями. Спільно зі Стівеном Макгіннессом автор пише оригінальні композиції у стилі соул і диско. Водночас у мюзиклі прозвучать і знакові треки з екранізації Денні Бойла. Велш зізнається, що переговори щодо авторських прав тривають, але він не уявляє шоу без хіта Іггі Попа Lust for Life.

«Багато шоу у Вест-Енді — це або вистави, куди музику вставили "для галочки", або ностальгійні постановки з піснями тих часів. Єдиний спосіб зробити мюзикл за "Трейнспоттінґом" — написати власні пісні, які рухатимуть сюжет як повноцінний твір музичного театру», — пояснює Велш.

Попри те, що історія героїнової залежності та афер в Единбурзі здається нетиповою для жанру мюзиклу, Велш апелює до таких драм, як «Вестсайдська історія» та «Богема» (Rent). У свіжу постановку додадуть пару нових персонажів, а також контекст із романа-приквела «Скагбойз» (2012).

Головну роль Рентона, якого у фільмі зіграв Юен Макгрегор, виконає 26-річний Роббі Скотт. Режисеркою виступить Керолайн Джей Рейнджер, відома роботою над мюзиклом «Тільки дурні та коні».

«Керолайн розуміє драму, рух і, головне, гумор. Якщо ви даєте людям похмурий матеріал, ви повинні зробити так, щоб вони при цьому реготали до упаду», — додає автор.

Оригінальна драма Денні Бойла вийшла на екрани 1996 року, а сиквел під назвою «Т2 Трейнспоттінґ» з’явився через 21 рік — у 2017-му.