Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі виставили на аукціон

Артем Черничко 24 березня 2026
У колекціонерів з’явився рідкісний шанс отримати частину головного символу Парижа: 21 травня французький аукціонний дім Artcurial виставить на продаж фрагмент оригінальних гвинтових сходів Ейфелевої вежі.

Фрагмент 2,75 метри заввишки датується кінцем 1880-х — часом будівництва вежі до Всесвітньої виставки 1889 року. Очікувана вартість лота становить €40–50 тисяч.

Інженер Гюстав Ейфель спочатку з’єднав усі поверхи вежі саме гвинтовими сходами, оскільки ліфтів тоді ще не було. Проте у 1983 році правила безпеки змінилися: частину конструкції між другим і третім рівнями демонтували, замінивши на сучасні ліфти.

Тоді 160-метровий сходовий проліт розрізали на 24 частини: один фрагмент залишили на першому поверсі вежі як пам'ятку; три сегменти передали французьким музеям; ще 20 частин продали на історичному аукціоні 1 грудня 1983 року.

Сегмент, який продають зараз, був лотом №1 на тому самому аукціоні 40 років тому. Його нинішній власник вирішив розлучитися з реліквією через «зміну обставин». У 2016 році аналогічний сегмент продали за рекордні €523 тисячі.

Фахівці зазначають, що невеликі фрагменти цінуються більше, оскільки вони ідеально вписуються в інтер’єр приватних будинків. Перед торгами майстерня, що опікується Ейфелевою вежею, відреставрувала цей сегмент і пофарбувала його в коричневий колір — саме такий відтінок сходи мали в день демонтажу.

