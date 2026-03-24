Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Gap запускає прямі покупки через Google Gemini — першим серед великих ритейлерів

Артем Черничко 24 березня 2026
131
Американський масмаркет-гігант Gap оголосив про партнерство з Google. Тепер користувачі зможуть купувати одяг бренду безпосередньо у чатботі Gemini, не переходячи на сайт магазину. Це перший випадок у модній індустрії, коли велика компанія інтегрує пряму оплату у ШІ-платформу, пише CNBC.

Це працює як діалог зі стилістом: якщо користувач шукає в Gemini «образ для весілля» або «ідеальне худі оверсайз», ШІ підбирає релевантні товари від брендів групи Gap. Купити їх можна буде в один клік через Google Pay, а Gap візьме на себе доставку та логістику.

Головна особливість у тому, що Gemini не просто збиратиме інформацію з мережі, а використовуватиме дані, які ритейлер надав заздалегідь. Це дозволить Gap гарантувати точність наявності товарів та цін, збирати дані про клієнтів, а також повністю контролювати процес взаємодії з покупцем.

«Це вже не просто пошук за словами, це розмова. Ми маємо бути релевантними в цьому контексті», — пояснює технічний директор Gap Свен Гер’єтс.

Поки що сервіс має певні обмеження: на старті не можна буде використовувати бонусні бали або прив'язувати акаунти лояльності, проте ці функції планують додати згодом. Окрім покупок через ШІ, Gap також готує до запуску інструмент Bold Metrics — розумну систему для точного підбору розміру одягу онлайн.

Раніше подібні угоди з OpenAI (ChatGPT) укладали Walmart та Etsy, проте згодом вони відмовилися від планів прямої оплати всередині застосунку. Gap робить ставку на те, що користувачі більше довіряють екосистемі Google, де їхні платіжні дані вже збережені. Наразі компанія тестує можливості сервісу та очікує повноцінного запуску найближчим часом.

Фото: Raysonho / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.