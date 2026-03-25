Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

United Airlines запускає ліжка в економкласі

Артем Черничко 25 березня 2026
274

Американська авіакомпанія United Airlines анонсувала запуск Relax Row — нову послугу для далеких рейсів, яка дозволить пасажирам економкласу повноцінно спати під час польоту. Послуга буде доступна з 2027 року, пише Business Insider.

Мандрівникам пропонують викупити цілий ряд із трьох крісел, що трансформуються у ліжко. На відміну від звичайних спроб лягти на вільні сусідні місця, у випадку з Relax Row можна скористатися спеціальною конструкцією: підставки для ніг піднімаються на 90 градусів, створюючи широку рівну поверхню. Цього достатньо для комфортного відпочинку двох дорослих або сім'ї з дитиною.

Прев'ю відео

У комплекті — спеціальний матрац-накладка для вирівнювання поверхні, м’яка ковдра і дві подушки. А для пасажирів із дітьми передбачені фірмова м'яка іграшка та дитячий дорожній набір.

United першою в США впроваджує таку опцію. Це відповідь на запит пасажирів, які готові платити більше за зручність, але не потребують розкоші бізнес-класу. Статистика підтверджує цей тренд: торік доходи United від преміальних сегментів зросли на 11%.

До 2030 року ліжка в економкласі з’являться на понад 200 літаках моделей Boeing 787 та 777. Орієнтиром став досвід Air New Zealand, яка ще у 2011 році запатентувала аналогічний Skycouch. В Європі схожий сервіс Sleeper’s Row пропонує Lufthansa на рейсах тривалістю понад 11 годин.

Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.