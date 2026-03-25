Ромком із Зендеєю потрапив у скандал ще до прем’єри — фільм звинувачують у неетичності

Артем Черничко 25 березня 2026
Ромком із Зендеєю потрапив у скандал ще до прем’єри — фільм звинувачують у неетичності

Нова стрічка «Любить не любить» (The Drama) від студії A24 опинилася в центрі скандалу ще до офіційної прем’єри. Усе через одну деталь сюжету, яку дехто вважає неприпустимою для романтичної комедії, пише The Guardian.

Увага, спойлери!

За сюжетом, герої Зендеї та Паттінсона готуються до весілля. Під час гри «найгірша річ, яку я коли-небудь робив», дівчина зізнається: у школі вона планувала масове вбивство, але в останній момент передумала.

Том Маузер, батько одного з підлітків, загиблих під час трагедії в школі «Колумбайн» у 1999 році, назвав ідею використання такої теми для ромкому «жахливою». На його думку, вибір на роль такої улюблениці публіки, як Зендея, гуманізує потенційних злочинців і нормалізує насильство, навіть якщо за сюжетом воно не відбулося.

Зендея в ефірі шоу Джиммі Кіммела спробувала захистити проєкт, зазначивши, що фільм поєднує багато жанрів: «Це й романтична комедія, і драма водночас. Після перегляду, особливо через цей поворот, у кожного залишаються свої почуття. Це провокує багато важливих розмов».

Водночас перші відгуки критиків після закритих показів були переважно позитивними. Прем’єра стрічки в українських кінотеатрах запланована на 1 квітня 2026 року.

