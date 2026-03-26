Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

HBO Max показав перший тизер серіалу про Гаррі Поттера

Ірина Маймур 26 березня 2026
HBO Max опублікував перший офіційний тизер-трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Премʼєра першого восьмисерійного сезону під назвою «Гаррі Поттер і філософський камінь» запланована на Різдво.

Прев'ю відео

Зйомки серіалу стартували в липні 2025 року на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Раніше HBO повідомляв, що серіал дебютує у 2027 році, але тепер офіційну дату змінили на кінець 2026-го.

Головних героїв у новій екранізації зіграють Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Алістер Стаут — відповідно Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер і Рона Візлі. До дорослого акторського складу серіалу увійшли Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессієду (Северус Снейп), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) і Ворвік Девіс, який знову втілить професора Філіуса Флитвіка.

В офіційному описі шоу його називають новою екранізацією книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь». Там ідеться про те, що напередодні свого 11-річчя Гаррі дізнається про вступ до Гоґвортсу й «відкриває для себе світ магії, дружби та небезпек, пов’язаних із ворогом зі свого минулого».

Шоуранеркою серіалу є Франческа Гардінер, а Марк Майлод знімає кілька епізодів. Джоан Роулінг працює над проєктом як виконавча продюсерка.

Мітки
Новини
Читайте також
Творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіла про погрози смертю через свій проєкт Будинок природи у Києві тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи Google випустила ШІ-модель, яка генерує музичні треки до трьох хвилин LEGO випустить найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія
Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.