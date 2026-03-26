HBO Max показав перший тизер серіалу про Гаррі Поттера

HBO Max опублікував перший офіційний тизер-трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Премʼєра першого восьмисерійного сезону під назвою «Гаррі Поттер і філософський камінь» запланована на Різдво.

Зйомки серіалу стартували в липні 2025 року на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Раніше HBO повідомляв, що серіал дебютує у 2027 році, але тепер офіційну дату змінили на кінець 2026-го.

Головних героїв у новій екранізації зіграють Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Алістер Стаут — відповідно Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер і Рона Візлі. До дорослого акторського складу серіалу увійшли Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессієду (Северус Снейп), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) і Ворвік Девіс, який знову втілить професора Філіуса Флитвіка.

В офіційному описі шоу його називають новою екранізацією книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь». Там ідеться про те, що напередодні свого 11-річчя Гаррі дізнається про вступ до Гоґвортсу й «відкриває для себе світ магії, дружби та небезпек, пов’язаних із ворогом зі свого минулого».

Шоуранеркою серіалу є Франческа Гардінер, а Марк Майлод знімає кілька епізодів. Джоан Роулінг працює над проєктом як виконавча продюсерка.